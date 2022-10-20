ندوة توعوية عن البؤر البيئية في عجلون

الوكيل الاخباري - نظم نادي حماية الطبيعة في مدرسة كفرنجة الثانوية للبنات اليوم ندوة تثقيفية حول التربية الإعلامية لمعالجة البؤر البيئية في عجلون بمناسبة يوم البيئة العربي.



وقال المشرف التربوي الدكتور عمر القضاة، إن مشروع التربية الإعلامية الذي أقرته العديد من الدول ومنها الأردن جاء كوسيلة مهمة للدفاع عن الأفكار وحماية المجتمع من التهديدات التي تمسه وتضعفه، مشيرًا إلى أهمية التربية الإعلامية والمعلوماتية في ظل الانفتاح على وسائل الإعلام الرقمي والاتصال الاجتماعي لتنظيم سلوكيات التعامل مع المعلومة وحرية التعبير عن الرأي واحترام الرأي الآخر.

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