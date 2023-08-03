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الخميس، 03-08-2023 04:58 م

ندوة توعوية لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد

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الوكيل الاخباري - نظمت عمادة شؤون الطلبة في جامعة العلوم الإسلامية العالمية، اليوم الخميس، ندوة توعوية لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد في مدرج الشريف حسين بن علي.

وقال عميد شؤون الطلبة الدكتور سالم الدعجة، خلال افتتاح الندوة، إن عقد مثل هذه الندوات يأتي ضمن رؤية ورسالة الجامعة البناءة لتعزيز ثقة الطلبة بمؤسسات الدولة.

وتحدث مدير مديرية التحقيق في الهيئة الدكتور بكر البقور،عن نشأة الهيئة، وشراكة المواطن في عملية مكافحة الفساد وآليات التحقق من فعل الفساد، والأدلة الرقمية وآلية استخدامها، مبينا أن مكافحة الفساد مسؤولية وطنية جماعية تتطلب تضافر الجهود لمحاربتها، وأن الالتزام بتطبيق معايير النزاهة،سيسهم بشكل مباشر في الحد من الفساد.

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