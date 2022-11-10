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الخميس، 10-11-2022 09:19 م

ندوة حول كورونا وتداعياتها على القطاعين الصحي والتعليمي

كورونا 5


الوكيل الاخباري - نظمت جمعية خريجي الجامعات الأميركية ندوة حوارية اليوم الخميس مع رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات بعنوان كورونا وتداعياتها على القطاعين الصحي والتعليمي.

وأكد عبيدات خلال الندوة، التي حضرها رئيس الجمعية الدكتور مروان كمال ونخبة من الأكاديميين والخبراء، أن تجربة الأردن مع جائحة كورونا كان فيها الكثير من الدروس والعبر، وتفوّق على كثير من الدول التي تتجاوز إمكانياتها أضعاف إمكانيات الأردن.

وبين عبيدات عوامل نجاح الأردن بمواجهة تداعيات كورونا رغم كل التحديات، ومنها، البرنامج الوطني للتطعيم المبكر، حيث جاء الأردن في المرتبة 42 على العالم في سرعة التطعيم، ووفرت المطاعيم لكل من يقيم على أرض المملكة بغض النظر عن جنسيته، وعملت على بناء برنامج وطني للتطعيم وتنظيم العملية وأتمتتها كليًّا.

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