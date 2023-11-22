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مستشار الأمن القومي الأميركي: قطر هي من ستعلن بدء الهدنة في غزة

الأربعاء، 22-11-2023 09:25 م

53 أردنيًا أجلوا من غزة يصلون عمان ظهر غدا الخميس

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، اليوم الأربعاء، أنه وتنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية، سيرت المملكة الأردنية الهاشمية طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، إلى مطار العريش في جمهورية مصر العربية، ستنقل 53 مواطنا أردنيا تم إجلاؤهم من قطاع غزة إلى مصر عبر معبر رفح.اضافة اعلان


وأضاف الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة عبر صفحته على منصة (إكس)، أن الطائرة ستصل إلى مطار ماركا العسكري في تمام الساعة الثانية والربع بعد ظهر غدا الخميس.

وزارة الخارجية، دعت الدعوة للمواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في غزة، للتواصل مع مديرية العمليات والشؤون القنصلية في الوزارة لطلب المساعدة وعلى مدار الساعة على الأرقام التالية:- 00962799562903- 00962799562471- 00962799562193 أو من خلال البريد الإلكتروني:- [email protected].

 




 

 


 

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