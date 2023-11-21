وزير الاتصال الحكومي يدين القصف الإسرائيلي الذي أودى بحياة صحفييْن جنوب لبنان

الوكيل الإخباري - أدان وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور مهند المبيضين، القصف الإسرائيلي الذي أودى اليوم الثلاثاء، بحياة صحفييْن بقناة الميادين اللبنانية في جنوب لبنان.

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واستنكر المبيضين هذا الاعتداء الآثم الذي فقدت فيه الأسرة الإعلامية اللبنانية والعربية المراسلة الصحفية فرح عمر والمصور الصحفي ربيع المعماري أثناء تأدية عملهم في نقل تطورات الأحداث في جنوب لبنان.



وأعرب المبيضين باسمه وباسم الأسرة الإعلامية الأردنية عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لعائلتي الصحفية فرح عمر والمصور ربيع المعماري، ولأسرة قناة الميادين ولعموم الأسرة الإعلامية العربية، سائلا المولى سبحانه وتعالى أن يتغمدهما بواسع رحمته.



