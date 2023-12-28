ندوة في اليرموك حول الزراعة الحضرية ودورها في الأمن الغذائي



الوكيل الاخباري - نظم مركز الأميرة بسمة لدراسات المرأة الأردنية بجامعة اليرموك بالتعاون مع قسم الجغرافيا اليوم الخميس ، ندوة حول "الزراعة الحضرية ودورها في تحقيق الأمن الغذائي" .

اضافة اعلان



وقالت مديرة المركز الدكتورة بتول محيسن في كلمتها الافتتاحية، إن الزراعة الحضرية تعتبر أداة وطنية تنموية مهمة في تحقيق الأمن الغذائي، مؤكدة اهتمام جامعة اليرموك بمختلف القضايا الوطنية وحرصها على الاضطلاع بدورها التنموي والتطويري تجاه الوطن.



وأشارت إلى إيمان جامعة اليرموك بدور المرأة فيها سواء أكانت طالبة أو موظفة أو أستاذة، بوصفها عنوانا للتنمية والعطاء، كما هي المرأة الأردنية في كل أرجاء الوطن، مشيرة أن المرأة ومن خلال الزراعة الحضرية وكل جهد تنموي ستصنع مستقبلا مشرقا يستحقه الوطن في كل المجالات وفي مقدمتها الأمن الغذائي باعتباره ضرورة وطنية.