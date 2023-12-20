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الأربعاء، 20-12-2023 07:38 م

ندوة باليرموك تعاين آثار العدوان الاسرائيلي على التراث الحضاري بقطاع غزة

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الوكيل الاخباري -عاينت ندوة متخصصة نظمتها كلية الآثار والأنثروبولوجيا بجامعة اليرموك ، اليوم الأربعاء ، آثار العدوان الاسرائيلي على التراث الحضاري في قطاع غزة .

وقال القائم بأعمال رئيس جامعة اليرموك الدكتور موسى ربابعة إن هذه الندوة تحمل الكثير من الدلالات والرسائل والإشارات في ظل عدوان غاشم يسعى بكل ما أوتي من قوة إلى تدمير غزة هاشم، مؤكدا أن تدمير الإرث الثقافي المادي وغير المادي المستمر في غزة ليس محض الصدفة، وانما هو مقصود ومتعمد، سيما وأن العدوان والتدمير قد طال الكنائس والمساجد ودور العبادة.

وأكد ربابعة أن جامعة اليرموك دأبت منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي على غزة إلى التعبير عن رفضها له من خلال الوقفات والفعاليات والكتابات والندوات التي عُقدت، انسجاما مع موقف الدولة الأردنية بقيادة جلالة الملك عبد الله في وقف هذا العدوان الغاشم، ودعم الأشقاء في فلسطين.

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