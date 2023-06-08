ندوة في مركز شباب بصيرا عن الجرائم الإلكترونية

الوكيل الاخباري - نظم مركز شباب بصيرا، ندوة عن "الجرائم الإلكترونية ومخاطر مواقع التواصل الاجتماعي" لتعريف الشباب على عناصر الجريمة الإلكترونية، وكيفية الوقاية منها والتعامل معها.



وركزت الندوة على أهمية تنظيم حملات التوعية والتثقيف بين القطاع الشبابي والتعريف بقانون الجرائم الإلكترونية، مثلما جرى استعراض أصناف الجرائم والقرصنة الإلكترونية وجرائم مواقع التواصل الاجتماعي، وسبل وطرق الوقاية وكيفية الادعاء في قضايا الجرائم الإلكترونية.

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