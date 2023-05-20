شباب الكرك تنفذ عددا من الفعاليات الشبابية التوعوية

الوكيل الاخباري - نفذت مديرية شباب الكرك والمراكز الشبابية التابعة لها بالتعاون مع الشرطة المجتمعية في المحافظة عددا من الفعاليات الشبابية التوعوية، بمشاركة شباب وشابات من مختلف أنحاء المحافظة.



وأوضحت رئيسة قسم الإعلام والعلاقات العامة والإعلام في مديرية شباب الكرك الدكتورة ثروت المعاقبة لـ (بترا)، أن هذه الفعاليات تأتي ضمن المحور السادس للإستراتيجية الوطنية للشباب "الشباب والأمن والسلم المجتمعي"وتهدف إلى توعية الشباب بالمخاطر والآفات المنتشرة في المجتمع وكيفية الوقاية منها.

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