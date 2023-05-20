السبت 20-05-2023
الوكيل الاخباري

"هيئة الطاقة": سنلجأ للسقوف السعرية لتحديد أسعار المشتقات النفطية

الروابدة رئيسا لمجلس إعمار اربد

سياحة الطفيلة تطلق برنامجاً توعويا سياحيا

شباب الكرك تنفذ عددا من الفعاليات الشبابية التوعوية

كريشان يرعى انطلاق سباق آثار أم الجمال الدولي الأول

فصل التيار الكهربائي من 9 صباحا - 4 مساءً عن مناطق غداً - اسماء

كريشان يفتتح مبنى بلدية صبحا والدفيانة الجديد

إدراج الدبلوم المتوسط ضمن القبول الموحد العام المقبل

مستشفى رحمة ينظم يوما علميا عن مرض "الثلاسيميا"

العثور على عثمان تحت جسر عبدون بصحة جيدة

السبت، 20-05-2023 06:31 م

شباب الكرك تنفذ عددا من الفعاليات الشبابية التوعوية

5


الوكيل الاخباري - نفذت مديرية شباب الكرك والمراكز الشبابية التابعة لها بالتعاون مع الشرطة المجتمعية في المحافظة عددا من الفعاليات الشبابية التوعوية، بمشاركة شباب وشابات من مختلف أنحاء المحافظة.

وأوضحت رئيسة قسم الإعلام والعلاقات العامة والإعلام في مديرية شباب الكرك الدكتورة ثروت المعاقبة لـ (بترا)، أن هذه الفعاليات تأتي ضمن المحور السادس للإستراتيجية الوطنية للشباب "الشباب والأمن والسلم المجتمعي"وتهدف إلى توعية الشباب بالمخاطر والآفات المنتشرة في المجتمع وكيفية الوقاية منها.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
محروقات

"هيئة الطاقة": سنلجأ للسقوف السعرية لتحديد أسعار المشتقات النفطية

1220221131415840675849

الروابدة رئيسا لمجلس إعمار اربد

w

سياحة الطفيلة تطلق برنامجاً توعويا سياحيا

rrrr

كريشان يرعى انطلاق سباق آثار أم الجمال الدولي الأول

5202316173859909396961

فصل التيار الكهربائي من 9 صباحا - 4 مساءً عن مناطق غداً - اسماء

e

كريشان يفتتح مبنى بلدية صبحا والدفيانة الجديد

أخبار متعلقة
52023822955374252333

أنشطة متنوعة في مراكز شباب بالكرك

320231919238820726758

ورشة عن العنف الأسري بمركز شابات القويسمة

4ba3e9bc50f66d3177053d887b084676

افتتاح بازار منتجات المشاريع الاقتصادية في الكرك

52023719520809691594

حوارية بإربد حول التمكين الديمقراطي للشباب

420232912429209979667

الكرك: حزب القدوة يناقش التشريعات الناظمة للحياة السياسية في الأردن

520234223613908483845

الكرك: انتخاب رئيس وأعضاء منتدى درب الحضارات