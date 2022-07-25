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الإثنين، 25-07-2022 02:06 م

نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل يعرضون منتجاتهم في مهرجان جرش

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الوكيل الإخباري - تفتتح إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل، معرضها الخاص بمنتوجات ومشغولات النزلاء "صنع بعزيمة" في مهرجان جرش للثقافة والفنون، الذي يقام للعام الثاني على التوالي بجانب ساحة الشعلة في الموقع الأثري، وطيلة أيام المهرجان.

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ودعت إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل مرتادي المهرجان إلى زيارة المعرض الذي يشتمل على مشغولات صُنعت بأيدي نزلاء مراكز الإصلاح، و يجسد أحد أهم مخرجات العملية الإصلاحية التي انتهجتها مديرية الأمن العام ، وإرادة نزلاء عزموا على التغيير وتحقيق الذات.


وشهد المعرض نجاحاً كبيراً من خلال مشاركاته السابقة في المهرجان، ودعت مديرية الأمن العام لزيارة المعرض قائلة: "بزيارتكم تساهمون معنا في تقديم الدعم لأشخاص تحدوا واجتهدوا فانجزوا".





 




 

 


 

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