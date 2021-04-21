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نسب إشغال المستشفيات حسب الأقاليم

انخفاض حالات كورونا النشطة في المملكة

الأربعاء، 21-04-2021 05:13 م

نسب إشغال المستشفيات حسب الأقاليم

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الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة عن نسب إشغال المستشفيات في الاقاليم، اليوم الأربعاء، والمشغولة لمصابي فيروس كورونا.
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ووفق الموجز الإعلامي الخاص بمستجدات الحالة الوبائية، والصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة فقد بلغت نسب الإشغال كما يلي:

القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة:

إقليم الشمال

نسبة إشغال أسرّة العزل: 34%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 55%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 32%

إقليم الوسط

نسبة إشغال أسرّة العزل: 39%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 53%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 29%

إقليم الجنوب

نسبة إشغال أسرّة العزل: 22%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 28%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 20%

 




 

 


 

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