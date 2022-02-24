نشر قوائم المرشحين الأولية لانتخابات 2022 يومي السبت والأحد



الوكيل الاخباري - أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب أنها ستقوم بنشر القوائم الأولية للمرشحين الذين تم قبول طلبات ترشحهم لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان على موقعها الإلكتروني وذلك يومي السبت والأحد الموافق (26 ، 27 /2/2022).



ووفق بيان صادر عن الهيئة، الأربعاء، بينت الهيئة أن نشر القوائم الأولية للمرشحين جاء بعد الانتهاء من مرحلة الطعن بقرارات مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب ممن رفضت طلبات ترشحهم وذلك وفقاً لأحكام القانون.



واستنادا للتعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان لسنة 2021 فإنه يحق لكل ناخب الطعن في قرارات مجلس المفوضين بقبول طلب ترشح أي من المرشحين ضمن حدود المجلس البلدي او دائرته الانتخابية لدى محكمة البداية التي تقع منطقة البلدية /الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها وذلك ايام الاثنين والثلاثاء والاربعاء الموافق (28/2/2022) ، (1،2/3/2022).

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