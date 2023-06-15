نصائح للمتنزهين.. خبير يكشف أماكن تواجد الأفاعي وأعراض اللدغ وطرق التعامل معها

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

دعا خبير الأفاعي الأردني أسد الجيزاوي المواطنين والمتنزهين إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء التنزه خلال عطلة نهاية الأسبوع لتجنب التعرض للدغات الأفاعي السامة أو العقارب. اضافة اعلان





وقال الجيزاوي لـ"الوكيل الإخباري"، إنه على المواطنين الحذر أثناء التنزه في الأماكن التي تتوفر فيها الأعشاب والحجارة وفي المناطق الرطبة والمهجورة حيث تعتبر ملاذا مفضلا للأفاعي خلال ساعات النهار وخاصة مع ارتفاع درجات الحرارة بالوقت الحالي.



وأضاف أنه يجب تفقد المنطقة قبل النزول إليها والجلوس فيها، لافتا إلى أن الأفاعي والعقارب قد تختبئ تحت الحجارة الكبيرة وبين الأعشاب الكثيفة، مع تجنب محاولة الإمساك بها حيث أن معظم حالات اللدغ التي يتعرض لها المواطنين تأتي من فشل محاولات الإمساك بالأفاعي نظرا لقلة الخبرة وسرعة الأفاعي وعدم السيطرة عليها.



وأشار الجيزاوي إلى أنه في حال تعرض شخص ما للدغة من أفعى أو عقرب أن يُنقل فورا إلى أقرب مركز صحي أو مستشفى والاتصال مع الدفاع المدني لتقديم الإسعافات الأولية، موضحا أن الإسعافات تتمثل بوقف حركة الشخص حتى لا ينتشر السُم داخل الدم ومحاولة تهدئة المصاب والتوقف عن شرب الماء أو السوائل.



وبيّن أن الأعراض التي يشعر بها الشخص الملدوغ هي الغثيان والإغماء والخوف الشديد وتسارع نبضات القلب بالإضافة إلى الألم الشديد مكان اللدغة وتغير لون الجلد في مكان اللدغة حيث تميل إلى الإحمرار، داعيا إلى عدم التهاون بهذه الأعراض نظرا لخطورتها التي تهدد حياة الإنسان.



وتابع خبير الأفاعي أن لديه كميات كافية من الأمصال المضادة للدغات أفعى فلسطين ولدغات العقارب لوجه الله تعالى ولخدمة المواطنين، داعيا إياهم للتواصل معه في حال رصد أفعى سامة أو التعرض لحالات لدغ من أفاعٍ خطيرة عبر الرقم (0799045985).



يشار إلى وجود 30 نوعا من الأفاعي غير السامة في الأردن أشهرها "الحنيش" الذي يمتاز بلونه الأسود وطوله الكبير، فيما يصل عدد الأفاعي السامة إلى 7 أنواع أبرزها الصل الأسود والخبيث الأسود وأفعى فلسطين والحراشف المنشارية.