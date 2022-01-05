نظام إداري جديد لترشيق رئاسة الوزراء - تفاصيل

الوكيل الإخباري - صدر في عدد الجريدة الرسمية، اليوم الأربعاء، نظام التنظيم الإداري الجديد لرئاسة الوزراء.

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ويهدف النظام، الذي اطلع عليه "الوكيل الإخباري" إلى ترشيق الهيكل التنظيمي لرئاسة الوزراء، وضمان الاستغلال الأمثل للموارد البشريَّة، بما ينعكس على المصاريف التشغيليَّة، وتوحيد المرجعيَّات وتسلسل إجراءات العمل والصَّلاحيَّات.