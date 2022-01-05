الأربعاء 05-01-2022
الوكيل الاخباري

الخرابشة للوكيل: الباب مفتوح أمام الشركات للحصول على امتياز الصخر الزيتي

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى المعايطة والحجايا والحولي وقاقيش

جولة ميدانية مفاجئة للغذاء والدواء في جمرك عمان

ضبط اربعة اشخاص من مخالفي الحجر المنزلي و توديعهم الى المستشفى الميداني

هام من "المركزي" بشأن دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة

مقتل مطلوب بعد تبادل إطلاق النار مع قوة أمنية

انخفاض طفيف على نسبة الفحوصات الايجابية في الاردن

الملك يستقبل رئيس أركان الحرس الوطني القبرصي

النواب يرفض إلغاء حصانة أعضاء مجلس الأمة أثناء المحاكمة

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

الأربعاء، 05-01-2022 01:45 م

نظام إداري جديد لترشيق رئاسة الوزراء - تفاصيل

مبنى رئاسة الوزراء


الوكيل الإخباري - صدر في عدد الجريدة الرسمية، اليوم الأربعاء، نظام التنظيم الإداري الجديد لرئاسة الوزراء.

اضافة اعلان


ويهدف النظام، الذي اطلع عليه "الوكيل الإخباري" إلى ترشيق الهيكل التنظيمي لرئاسة الوزراء، وضمان الاستغلال الأمثل للموارد البشريَّة، بما ينعكس على المصاريف التشغيليَّة، وتوحيد المرجعيَّات وتسلسل إجراءات العمل والصَّلاحيَّات.


ويحدِّد النِّظام ارتباطات الوحدات التنظيميَّة في رئاسة الوزراء وأساليب الاتِّصال والتَّنسيق فيما بينها.

للاطلاع على التنظيم الإداري الجديد: انقر هنا 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
120224165436316347026

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى المعايطة والحجايا والحولي وقاقيش

d9086a56-6344-46b6-909a-cb8eab5c1f18

جولة ميدانية مفاجئة للغذاء والدواء في جمرك عمان

120222144134165856063

ضبط اربعة اشخاص من مخالفي الحجر المنزلي و توديعهم الى المستشفى الميداني

12202127235126375735453

مقتل مطلوب بعد تبادل إطلاق النار مع قوة أمنية

133109407_103477908347775_1649146211128436343_n

970 شخصا استفادوا من خدمات مؤسسة الملكة علياء للسمع والنطق العام الماضي

كورونا 6

انخفاض طفيف على نسبة الفحوصات الايجابية في الاردن

أخبار متعلقة
image (1)

البلبيسي: لم يدخل أي مصاب بـ"أوميكرون" للمستشفى.. والفحص يحتاج 6 ساعات لظهور النتيجة

6089c0e8260ec

البلبيسي: تأجيل قرار إلزامية تلقي الجرعة الثالثة والاكتفاء بجرعتين

main_image61bd9f0c4f4ce

اول مصاب أردني بأوميكرون ينهي الحجر الثلاثاء

main_image5da2fbd4875ef

كريشان عن تقارير ديوان المحاسبة: نحن حكومة استمرارية

1 (15)

البلبيسي: التهاون يعيد المؤشرات الوبائية للارتفاع.. وبلغنا ذروة الموجة الثالثة

000_9PZ6QV-1

البلبيسي: لجنة طبية "سرية" لدراسة الحالات المرضية لمن لم يتلقى لقاح كورونا