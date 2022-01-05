نظام إداري جديد لترشيق رئاسة الوزراء - تفاصيل

الوكيل الإخباري - صدر في عدد الجريدة الرسمية، اليوم الأربعاء، نظام التنظيم الإداري الجديد لرئاسة الوزراء.
ويهدف النظام، الذي اطلع عليه "الوكيل الإخباري" إلى ترشيق الهيكل التنظيمي لرئاسة الوزراء، وضمان الاستغلال الأمثل للموارد البشريَّة، بما ينعكس على المصاريف التشغيليَّة، وتوحيد المرجعيَّات وتسلسل إجراءات العمل والصَّلاحيَّات.
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ويحدِّد النِّظام ارتباطات الوحدات التنظيميَّة في رئاسة الوزراء وأساليب الاتِّصال والتَّنسيق فيما بينها.
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