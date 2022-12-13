نعيمة سيف تناشد لمساعدة والدها المصاب بالسرطان - فيديو

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - نقلت المواطنة نعيمة سيف مشكلة واجهتها لادخال والدها الى المستشفى بسبب اصابته بمرض السرطان .



وقالت سيف في مقطع فيديو ضجت به مواقع التواصل الاجتماعي بالاردن خلال الساعات الماضية ان مؤسسة الحسين للسرطان رفضت ادخاله لانه يبلغ من العمر 65 عاما ، واصبح في مراحل متقدمة من المرض ، على حد قولها .



ولفتت ان والدها متواجد حالياً في قسم العناية الحثيثة في المستشفى الاسلامي ، حيث رفض مستشفى الجامعة الاردنية استقباله ايضاً بحجة انه يعاني من مراحل متقدمة من المرض .



وتالياً المناشدة التي اطلقتها سيف في مقطع فيديو مصور اليوم :

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