نقابة أصحاب محطات المحروقات تطالب بعدم رفع أسعار الكاز

الوكيل الإخباري- توقع نقيب أصحاب محطات المحروقات نهار سعيدات الأحد؛ ارتفاع أسعار المشتقات النفطية كافة بنسبة تتراوح من 5 إلى 7% لشهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.



وأضاف"، أن "توقعات النقابة تخالف ما ذهب إليه بعض المختصين في القطاع والذين تحدثوا عن ارتفاع بنسب وصلت 11%".



وطالب سعيدات الحكومة بعدم رفع الأسعار مع دخول فصل الشتاء مراعاة لظروف المواطنين؛ مناشدا بتثبيت سعر مادة الكاز خلال فصل الشتاء.



وأرجع سعيدات توقعاته لارتفاع أسعار المشتقات النفطية في السوق المحلي الشهر المقبل لارتفاعات عالمية طرأت على زيادة الطلب على النفط عالميا.

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