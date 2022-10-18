نقابة التعليم الخاص تطلق دليل التثقيف والوعي القانوني

الوكيل الاخباري- أطلقت النقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص دليل التثقيف والوعي القانوني لمعلمي المدارس الخاصة، بهدف التوعية بالحقوق العمالية، وبعص المسائل ذات الصلة بمهنة التعليم، وفق ما نصت عليه القوانين والتشريعات النافذة.

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وأوضح رئيس النقابة مازن المعايطة، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أن إصدار الدليل يأتي في إطار جهود النقابة لتوعية المعلمين والمعلمات في المدارس الخاصة بحقوقهم المكفولة، والواجبات المطلوبة منهم، مؤكدا دوره في توفير المعرفة القانونية اللازمة بكل سهولة ويسر؛ كي يتمكن المعلم من أداء مهنته، ويدرك ما له من حقوق وما عليه من واجبات.



وشدد المعايطة، على أهمية التوعية بالحقوق ودورها في الكشف عن التجاوزات التي يتعرض لها المعلمون في القطاع الخاص، مبينا أنّ الخطوة الأولى بالتصدي للمخالفات العمالية في المدارس الخاصة، هو الوعي الكامل بالحقوق التي كفلها قانون العمل ونصت عليها بنود العقد الموحد، والذي يسري على معلمي القطاع الخاص، وينظم العلاقة بين الطرفين.



وأشار البيان، إلى أن الدليل، الذي قام على إعداده رئيس لجنة المعلمين في النقابة لؤي الرمحي، يشتمل على عدة فصول تتناول المسائل المرتبطة بمهنة التعليم في القطاع الخاص، والمتطلبات القانونية لمزاولة المهنة، إلى جانب الحقوق والواجبات الوظيفية والإدارية كالأجور وأنواع الإجازات وغيرها.