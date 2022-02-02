الحكومة: التنقيب عن الذهب والنحاس قريبا - أسماء المناطق

الوكيل الاخباري - قال وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، إن الحكومة ستوقع قبل نهاية آذار 3 مذكرات تفاهم للتنقيب عن النحاس والذهب.

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وأضاف الخرابشة، خلال اجتماع اللجنة المالية النيابية، اليوم الاربعاء، أن مذكرتين منهم للتنقيب عن النحاس وواحدة للتنقيب عن الذهب، في مناطق جنوب الأردن، إحداها في شمال وادي ابو خشيبة، والثانية في وادي ملقة، والثالثة في خربة النحاس- وادي فينان.