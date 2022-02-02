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الأربعاء، 02-02-2022 02:57 م

الحكومة: التنقيب عن الذهب والنحاس قريبا - أسماء المناطق

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الوكيل الاخباري - قال وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، إن الحكومة ستوقع قبل نهاية آذار 3 مذكرات تفاهم للتنقيب عن النحاس والذهب.

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وأضاف الخرابشة، خلال اجتماع اللجنة المالية النيابية، اليوم الاربعاء، أن مذكرتين منهم للتنقيب عن النحاس وواحدة للتنقيب عن الذهب، في مناطق جنوب الأردن، إحداها في شمال وادي ابو خشيبة، والثانية في وادي ملقة، والثالثة في خربة النحاس- وادي فينان.


وبين أنه من بداية العام وقعت مذكرة تفاهم للتنقيب والتعدين عن العناصر الأرضية النادرة في جنوب المملكة.

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