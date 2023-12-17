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الأحد، 17-12-2023 06:58 م

قرارات حكومية جديدة من مجلس الوزراء

مبنى رئاسة الوزراء


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - صدر في عدد الجريدة الرسمية اليوم الأحد، عدة قرارات منفصلة لمجلس الوزراء، بتوسيع الحدود الإدارية لثلاثة بلديات.

وبحسب القرارات الصادرة، فإنّ مجلس الوزراء، وبناءً على تنسيب وزير الإدارة المحلية وموافقة محافظي المفرق والزرقاء الحاكمان الإداريان في مناطق البلديات، فقدت تمت الموافقة على توسيع الحدود الإدارية لبلدية الهاشمية الجديدة، محافظة الزرقاء، وبلدية الصالحية ونايفة في محافظة المفرق.

كما وافق المجلس على توسيع الحدود الإدارية لبلدية الحلابات في محافظة الزرقاء.

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