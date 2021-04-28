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الأربعاء، 28-04-2021 09:18 ص

نقابة العاملين بالكهرباء تناشد بوقف قرار فصل ممثلها في مصانع الكيبلات

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الوكيل الإخباري- ناشدت النقابة العامة للعاملين في الكهرباء وزيري العمل والداخلية، بالتدخل لدى شركة مصانع الكيبلات المتحدة، لوقف قرار فصل رئيس اللجنة النقابية في المصنع، لمخالفة القرار قانون العمل وأوامر الدفاع، خاصة وأن قرار الفصل ينظر من قبل مندوب التوفيق في وزارة العمل.

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وقالت النقابة، في كتب موجهة للوزيرين وعدد من الجهات المعنية، بما فيها مؤسسات حقوق انسان، إن المادة (132) من قانون العمل تنص على انه "لا يجوز لأي صاحب عمل خلال النظر في أي نزاع عمالي فصل أي عامل دون الحصول على اذن كتابي من مندوب التوفيق او المجلس او المحكمة العمالية".


وبين رئيس النقابة علي الحديد في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن قرار الفصل يخالف أمر الدفاع رقم (6)، والدستور الأردني الذي سمح وشرع العمل النقابي.


وأكد حق النقابي في الدفاع عن مصالح العمال وحقوقهم، خاصة وأن الحديث عن رئيس اللجنة النقابية في المصنع "ممثل النقابة في موقع العمل".

 

 

 




 

 


 

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