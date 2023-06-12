تخفيضات على أسعار حجز صالات الأفراح بنسبة 50%

الوكيل الإخباري - قال نقيب صالات الافراح مأمون المناصير، إن أغلب الصالات خفّضت أسعارها خلال الموسم الحالي بنسبة 50%، مقارنة مع العام الماضي.

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وأضاف المناصير لـ " الوكيل الإخباري" أن سبب التخفيض يأتي لقلة إقبال المواطنين على إقامة الحفلات في الصالات بشكل واضح، مشيراً أن انخفاض نسبة الإشغال وصل إلى 35% خلال الشهور الستة الأولى من العام الحالي، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.



وبيّن أن أغلب الصالات لم تتجاوز عدد الحفلات فيها 40 حفلة خلال 6 شهور من بداية العام الحالي، بالمقابل كانت تنظم أكثر من 70 حفلة خلال ذات الفترة من العام الماضي، منوهاً ان إنخفاض النسبة يعود لقلة السيولة المالية للمواطنين، وانتشار المزارع والشاليهات التي تقيم حفلات بشكل مخالف.

ووصف المناصير حالة قطاع صالات الافراح بالـ "مُدمر" ويحتاج لقرار وتدخل حكومي، مضيفاً أنه يوجد الآن قرابة 900 صالة افراح في المملكة تعاني من سوء أوضاعها .