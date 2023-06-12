الإثنين 12-06-2023
الوكيل الاخباري

الملك يلتقي قائد القيادة المركزية الأميركية

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في محافظات الشمال غداً - أسماء

نصف مليون دينار قروض حسنة للممرضين من نقابتهم

5 إصابات بحادث تصادم على الطريق الصحراوي

الدفاع الروسية: صد جميع الهجمات المضادة جنوبي دونيتسك

صور - كلب ضال يعقر طفلا في عين الباشا وعائلته تناشد

قرار بتأجيل اقساط صندوق الإدخار ومطالبات التأمين الصحي في الجامعة الهاشمية

وفاة حدث تعرّض للطعن من قبل آخر في الزرقاء

تخفيضات على أسعار حجز صالات الأفراح بنسبة 50%

"الأردنية السعودية" للنقل البري توصي باستكمال الربط التقني الجمركي

الإثنين، 12-06-2023 02:51 م

تخفيضات على أسعار حجز صالات الأفراح بنسبة 50%

1341580016img_1333837496_774.gif


الوكيل الإخباري - قال نقيب صالات الافراح مأمون المناصير، إن أغلب الصالات خفّضت أسعارها خلال الموسم الحالي بنسبة 50%، مقارنة مع العام الماضي.

اضافة اعلان


وأضاف المناصير لـ " الوكيل الإخباري" أن سبب التخفيض يأتي لقلة إقبال المواطنين على إقامة الحفلات في الصالات بشكل واضح، مشيراً أن انخفاض نسبة الإشغال وصل إلى 35% خلال الشهور الستة الأولى من العام الحالي، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي. 


وبيّن أن أغلب الصالات لم تتجاوز عدد الحفلات فيها 40 حفلة خلال 6 شهور من بداية العام الحالي، بالمقابل كانت تنظم أكثر من 70 حفلة خلال ذات الفترة من العام الماضي، منوهاً ان إنخفاض النسبة يعود لقلة السيولة المالية للمواطنين، وانتشار المزارع والشاليهات التي تقيم حفلات بشكل مخالف.

 

ووصف المناصير حالة قطاع صالات الافراح بالـ "مُدمر" ويحتاج لقرار وتدخل حكومي، مضيفاً أنه يوجد الآن قرابة 900 صالة افراح في المملكة تعاني من سوء أوضاعها .

 




 

 


 

إقرأ ايضا
64871f95440aa

الملك يلتقي قائد القيادة المركزية الأميركية

1397031719114140714352884

حملة رش لأشجار الرمان في الأزرق

63822184143131084743

‏ نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور المختبرات العسكرية لمراقبة الجودة

6382218331697430439

توقيع اتفاقية تعاون بين القوات المسلحة وإدارة مهرجان جرش

1686569965741

الخصاونة: يوجد في الأردن فرص حقيقية وواعدة للاستثمار بقطاعات التعدين

1686575760696

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في محافظات الشمال غداً - أسماء

أخبار متعلقة
1220224132210855123419

صالات الافراح: 60% تراجع بالحجوزات ونعاني من تغول المزارع والشاليهات الخاصة

pic_175193

الحكومة: إصلاحات اقتصادية تهدف لتحسين جودة الحياة للمواطنين

afe0b16e-مطرقة-قاضي-تعبيرية-

وزارة العدل: 175 عقوبة بديلة عن الحبس الشهر الماضي

man-wear-seat-belt-AR16012022-1024x640

حملة أمنية لمخالفة عدم إرتداء حزام الأمان أثناء القيادة

32

تسجيل 63.8 ألف عقد زواج في الأردن العام الماضي

ووووووو

الزراعة: إتلاف 120 طن من الموز المستورد خلال شهر