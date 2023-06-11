نقابة المجوهرات : 322 دينار سعر الليرة الانجليزي اليوم والطلب مستقر

الوكيل الإخباري-ليلى القرشي

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بلغ سعر الليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات في الأردن، اليوم الأحد 322 دينارا ، فيما بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 282 دينارا وفقاً لنقابة أصحاب الحلي والمجوهرات.



وقال أمين سر نقابة أصحاب الحلي والمجوهرات سليم ديب لـ "الوكيل الإخباري" إن الطلب على الذهب حالياً يشهد استقراراً في السوق المحلية ترقباً لقرار أسعار الفائدة الذي من المقرر أن تصدر الأربعاء القادم من الفيدرالي .



وبلغ سعر غرام الذهب اليوم عيار 21 عند 40,1 دينارا للبييع للمواطنين مقابل 38,4 للشراء من المواطنين .

