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الإثنين، 13-06-2022 10:57 ص

نقابة المحامين تحدد مواعيد انتخابات لجانها في المحاكم

قصر العدل - Copy


الوكيل الإخباري - وزع مجلس نقابة المحامين مناصب اللجان في النقابة على أعضاء المجلس، وحدد تعليمات ومواعيد إجراء انتخابات لجان النقابة الفرعية بالمحاكم، خلال جلسة عقدها لهذا الغرض، وسُمي فيها أمين سر النقابة المحامي ناصر كمال مقررا للجنة تطوير الفروع في النقابة.

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كما سمى المجلس عضو المجلس محمد أبو زناد، مقررا للجنة المزاولة والمكاتب ورئيسا للجنة الصندوق التعاوني في النقابة، ونائب أمين السر المحامي برهم البقور مقررا للجنة التشريعات واللجنة الاجتماعية وأندية المحامين والمجتمع المحلي.


كما سمى المجلس، بحضور نقيب المحامين يحيى أبو عبود، عضو مجلس النقابة، إياد البطاينة مقررا للجنة الدورات والتعليم المستمر ومقررا للجنة المرأة، وتكليف نائب أمين الصندوق المحامي عبدالله العموش، مقررا للجنة الحريات وحقوق الإنسان واللجنة الثقافية.


وقرر تسمية عضو المجلس الدكتور هاشم الشهوان، مقررا للجنة فلسطين ومقاومة التطبيع، بالإضافة إلى لجنة الشركات.


وحدد المجلس، مواعيد انتخابات لجان النقابة الفرعية في المحافظات، بحيث ستجرى انتخابات اللجنة الفرعية بدائرة محكمة إربد الابتدائية السبت في الثاني من تموز (يوليو) المقبل، في حين ستجرى انتخابات اللجنة الفرعية بدائرة محكمة الزرقاء الابتدائية الأحد الذي يليه.


كما ستجرى انتخابات لجان النقابة الفرعية بدوائر المحاكم الابتدائية في: الرمثا، المفرق، عجلون، جرش، السلط، مأدبا، الكرك والعقبة، يوم الثلاثاء في الـ5 تموز (يوليو) المقبل، في حين ستجرى انتخابات اللجان في دوائر المحاكم الابتدائية في: من الرصيفة، الطفيلة ومعان يوم الأربعاء في الـ6 الشهر المقبل.


وأكد المجلس، أن النقابة ستغلق باب الترشيح لانتخابات لجان الفروع في المحافظات غدا، بحيث يحق للمحامين المترشحين التقدم بطلباتهم، إما في ديوان النقابة أو إرسالها عبر البريد الإلكتروني للنقابة.


ولفت المجلس، إلى أن الكشوفات الصادرة عن النقابة، وحسب إقرارات كل محامٍ، حتى تاريخ 26/4/2022، تكون هي المعتمدة لتحديد من يملك حق الانتخاب والترشح في المحافظة.


وأكد أنه يجب على من يتقدم بطلب الترشح، ألا تقل مدة مزاولته للمهنة عن الـ5 سنوات حتى تاريخ تقديم طلب الترشح، وألا يكون محكوما بعقوبة المنع من المزاولة والمكتسب للدرجة القطعية، بالإضافة لأن يكون عدد أعضاء اللجنة الفرعية في كل دائرة محكمة ابتدائية، هم الحاصلون على أعلى 5 مراتب في التصويت، وفي حال التساوي تجرى القرعة بينهم.


وشدد المجلس على أنه يكون الحاصل على أعلى الأصوات أمينا للسر، والذي يليه بعدد الأصوات ممثلا للجنة في مجمع النقابات المهنية.

 

الغد

 




 

 


 

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