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الأحد، 05-02-2023 03:44 م

نقابة المحروقات: 18 مليون لتر مبيعات الكاز الشهر الماضي

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الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - كشف نقيب نقابة المحروقات المهندس نهار السعيدات ان مسحوبات مادة الكاز خلال شهر كانون الثاني الماضي بلغت 18 مليون لتر.

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وبين السعيدات لـ " الوكيل الإخباري" ان مسحوبات مادة الكاز للشهر  الماضي سجلت انخفاضاً بلغ 5.5 مليون لتر مقارنة بذات الشهر من العام الماضي.


وحول مادة الغاز اشار الى ان معدل السحب اليوم وصل الى 200 الف اسطوانة غاز، متوقعا ان يرتفع العدد ليزيد 50 ألف أسطوانة مع دخول المنخفض الجوي القادم.

 

وتشهد المملكة حالة من عدم الاستقرار الجوي، وتساقطاً غزيرا للامطار على مختلف المحافظات منذ يوم الخميس الماضي.

 




 

 


 

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