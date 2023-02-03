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الجمعة، 03-02-2023 05:03 م

زراعة المفرق تدعو مربي الماشية لاتخاذ الاحتياطات اللازمة خلال الظروف الجوية السائدة

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‏الوكيل الإخباري- دعت مديرية زراعة المفرق مربي الماشية في المحافظة إلى أخذ الحيطة والحذر لحماية قطعان الماشية جراء الأحوال الجوية السائدة خلال المنخفض الجوي الحالي .

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وأشارت المديرية في بيانها اليوم، إلى أنه وبحسب التوقعات الجوية ستشهد المملكة منخفضًا جويًا ترافقه الأمطار الغزيرة والعواصف الرعدية، ما يتطلب من مربي الماشية أخذ الاحتياطات اللازمة واتباع إجراءات السلامة حرصًا على سلامتهم وسلامة قطعان المواشي.


وأكدت المديرية على ضرورة توفر مادة العلف الكافية لقطعان المواشي، وتفقد الحظائر، ووضع المواليد بحظائر مغلقة قدر الإمكان لتجنب إصابتها بالبرد، إضافة إلى تثبيت المواد القابلة للتطاير، إضافة إلى ضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري السيول والأودية خلال الظروف الجوية السائدة.

 




 

 


 

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