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الخميس، 06-04-2023 09:49 ص

نقابة المطاعم: انخفاض الحركة التجارية 50% خلال العشر الأوائل من رمضان

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الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة 
قالت نقابة أصحاب المطاعم والحلويات إنه في الثلث الأول من رمضان انخفضت الحركة التجارية على المطاعم 50% مقارنة بأيام ما قبل رمضان و 25% مقارنة في الثلث الأول من شهر رمضان الماضي .  

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وأضافت النقابة لـ"الوكيل الإخباري" اليوم الخميس أنها بدأت ترصد انعطافا إيجابيا ومتزايدا بالحركة التجارية على المطاعم والكافيهات تزامنا مع منتصف شهر رمضان وذلك في فترة ما بعد الإفطار.


وتوقعت أن يزاد الإقبال بشكل ملحوظ خلال العشر أيام الأخيرة من رمضان على وجبة الإفطار مع زيادة العزائم والولائم بالإضافة إلى الأعمال الخيرية التي تتضمن إفطار الصائمين .


وحول الشكاوى التي رصدتها النقابة خلال رمضان نوهت أن أغلبها تفيد بتأخر وصول طلبات الطعام عن موعد الإفطار مؤكدة أنه لم يردها أي شكوى حول تسمم غذائي أو حول جودة الطعام.


 




 

 


 

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