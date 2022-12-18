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موسم الزيتون بالأردن يحقق الاكتفاء الذاتي بـ 22 ألف طن زيت

11315 طالبا وافدا مستجدا في الاردن

الأحد، 18-12-2022 04:05 م

موسم الزيتون بالأردن يحقق الاكتفاء الذاتي بـ 22 ألف طن زيت

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الوكيل الإخباري - قالت نقابة معاصر الزيتون، إنه على الرغم من انقضاء 90 % من موسم الزيتون وضعف في نسبة الزيت بالزيتون، إلا أنه تم تحقيق الاكتفاء الذاتي من زيت الزيتون للموسم الحالي.

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وبينت النقابة، في بيان وصل "الوكيل الإخباري" أنه تم انتاج 22 ألف طن من الزيت لبَّت حاجة السوق مستهلكين وتجار، موضحاً أنه يوجد فائض يكفي حاجة الأردن للموسم القادم.


وأشار البيان إلى أنه تم التصدير للأسواق التقليدية بكمية أكبر من الكمية المصدرة لنفس الفترة من العام السابق لما يتمتع به الزيت الأردني من سمعة طيبة لدى دول الجوار .


وأوضح أنه لوحظ بالموسم الحالي اقبال على شراء الزيت من المعصرة، حيث أنها المصدر الموثوق لزيت الزيتون وتوفر خيارات عديدة للمستهلك، وكانت الأسعار حسب توقعات النقابة من بداية الموسم بين 80 و 90 ديناراً وحسب العرض والطلب وجودة المنتج . 

 




 

 


 

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