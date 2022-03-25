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الجمعة، 25-03-2022 06:37 م

نقابة المقاولين: إغلاق صناديق الاقتراع الساعة 6 دون تمديد

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الوكيل الاخباري - أعلن الأمين العام لنقابة المقاولين طارق الهريني، الجمعة، عن إغلاق صناديق الاقتراع لانتخابات النقابة الساعة الـ6 مساء ولن يتم تمديد عملية الاقتراع.

وأضاف الهريني، لـ"المملكة"، إنّ عملية فرز أوراق الناخبين ستبدأ بعد إغلاق الصناديق مباشرة، وذلك في مقرّ نقابة المقاولين في منطقة دير غبار لاختيار نقيب ومجلس النقابة في دورته الـ24، بعد انقطاع دام عاما واحدا، بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا.

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