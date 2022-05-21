نقابة شركات التخليص: جلالة الملك مصدر الثبات للوطن

الوكيل الإخباري -

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جدد نقيب اصحاب شركات التخليص و نقل البضائع ضيف الله ابو عاقولة البيعة لجلالة الملك عبد الله الثاني وولي عهده الامين الامير الحسين ابن عبد الله مؤكدا التفاف نقابة اصحاب شركات التخليص و نقل البضائع و مجلس ادارتها و جميع العاملين في هذا المجال التفافهم حول القيادة الهاشمية الحكيمة و خلف الدستور الاردني العتيد .واضاف ابو عاقولة في بيان صحفي اصدره اليوم ان النقابة جزء لا يتجزا من الوطن تسير خلف قيادته الشرعية و الدستورية المتمثلة بجلالة الملك عبد الله الثاني وولي عهده الامير الحسين ابن عبد الله مؤكدا تجديد البيعة و الوقوف خلف جلالته في مواجهة كل المؤامرات والفتن التي تحاك والتي تحاول النيل من الوطن وقائده المعظم.وشدد ابو عاقولة على التأييد الكامل والدعم للتوجهات الملكية السامية التي جاءت حرصاً على سلامة الأردن واستقراره وتجنيبه الفتن من خلال نهج جلالة الملك الذي يمثل الحكمة و القدرة على الاستشراف لما هو مقبل وهذا ما كان مصدرا دائما للقوة و المنعة لهذا الوطن الكبير بقيادته و اهله و مصدر للثبات في كل المحن مقدرا الجهود العظيمة لجلالة الملك في عملية الإصلاح و العمل على حمياة الوطن و نشر رسالته في كل العالم .واضاف ابو عاقولة اننا في الاردن نعي تماما حجم المؤامرة على الوطن و على يقين اكبر بان الأردن وبفضل قيادته الحكيمة بين يدين أمينتين على حاضره ومستقبله.وقال ان النقابة بكل اعضائها تؤكد على ولاء وانتماء الراسخين للقيادة والوطن الذي ورثناه عن الآباء والأجداد ونقف صفاً واحداً خلف قيادتنا الهاشمية المظفرة وكلنا جنود فداءً لهذا الوطن ونعاهد جلالته السير على خطى الآباء والأجداد دفاعاً عن القيادة والوطن وسنبقى نقدم أرواحنا ودمائنا ما حيينا فعلاقة أبناء الشعب بقائد الوطن كعلاقة الروح بالجسد لا انفصال بينهما.وختم ابو عاقولة ان نقابة اصحاب شركات التخليص و نقل البضائع سيبقى صفا واحدا مع قيادته الهاشمية الحكيمة واجهزتنا الأمنية والجيش العربي المصطفوي لافتا الى ان الرسالة الملكية جاءت لتكون عنوان استقرار وأمان لكل الأردنيين فالشرعية الدستورية خط احمر لا يمكن المساس به.حمى الله الأردن، قويا منيعا عزيزاً، وأدام الله جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم وولي عهده الأمين ذخرا وسنداً لأسرتنا الأردنية الواحدة وللأمتين العربية والإسلامية.