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السبت، 18-03-2023 10:27 ص

نقيب الألبسة: لا توجد جهة رقابية على التجارة الإلكترونية

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الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة 
وصلت نقابة تجار الألبسة والأقمشة والأحذية العديد من الشكاوى بشأن الطرود البريدية مفادها التأخر في استلام البضائع أو عدم مطابقة جودة المنتج مع الصورة المنشورة عنه بالإضافة إلى الدفع المسبق دون استلام البضاعة وفق النقيب سلطان علان .

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وقال علان اليوم السبت لـ "الوكيل الإخباري" إنه لا يوجد أي جهة رقابية على الشراء "أونلاين" من داخل المملكة أو خارجها مشيراً أن نسبة الشراء أونلاين تزداد مع اقتراب المناسبات منها شهر رمضان المبارك والعيد .


وأضاف أن عدد الطرود البريدية التي تصل المملكة يوميا 10 الاف طرد في المعدل الطبيعي ويصل العدد إلى 15 ألف طرد يوميا في المناسبات .


وتابع علان " طالبنا كثيراً بتنظيم التجارة الإلكترونية والطرود البريدية في الأردن ولكن الحكومة غير جادة في معالجة الأمر" . 


علماً أن هناك العديد من محلات الألبسة أغلقت بسبب الخسائر المتراكمة وارتفاع الكلف على القطاع في ظل المنافسة مع الطرود البريدية و تراجع إيرادات قطاع الألبسة إلى 191 مليون دينار من 303 مليون دينار كانت في عام 2016.


 




 

 


 

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