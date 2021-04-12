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الإثنين، 12-04-2021 11:50 ص

هام حول إصدار جوازات سفر للأردنيين المغتربين

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الوكيل الإخباري- أطلقت دائرة الأحوال المدنية والجوازات، وبالتنسيق مع وزارتي الخارجية وشؤون المغتربين والاقتصاد الرقمي والريادة، خدمات إلكترونية لإصدار جوازات سفر (بدل فاقد وبدل تالف) للأردنيين المقيمين خارج المملكة، من خلال 15 سفارة أردنية وقنصليتين أردنيتين.
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وقال مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات فهد العموش، في بيان الاثنين، إنه بإمكان الأردنيين المقيمين في الخارج تقديم الطلب إلكترونيا، حيث شملت هذه الخدمة سفارات الأردن في  كل من (الرياض، أبوظبي، الكويت، المنامة، مسقط، الدوحة، كانيبيرا، واشنطن، أوتاوا، لندن، القاهرة، أنقرة، موسكو، برلين، أثينا) والقنصليتين (جدة، دبي)، بتقديم طلبات  جوازات السفر إلكترونيا من خلال السفارة الأردنية ذات العلاقة في دولة الإقامة.

وأشار إلى أن هذه الطلبات سيتم تدقيقها من قبل دائرة الأحوال المدنية وإجراء الموافقات اللازمة لها وإشعار السفارة إلكترونيا بذلك لاستكمال إجراءات إصدار جواز السفر.

وأضاف العموش أن استكمال هذه الخدمات التي تقدمها الدائرة للمواطنين خارج المملكة للتسهيل عليهم وانسجاما لرؤية الدائرة في خطة التحول الإلكتروني، مبينا أنه سيتم تعميم تلك الخدمات إلى بقية السفارات ليستفيد منها المغتربون الأردنيون كافة.

وأكد أن هذه الخدمة "ستسرع في إجراءات إصدار جوازات السفر وتختصر وقت وجهد المواطنين الأردنيين المقيمين خارج المملكة (المغتربين)".

 




 

 


 

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