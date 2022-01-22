هام للأردنيين الراغبين بالدراسة في رومانيا

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن توفر منح دراسية للطلبة الأردنيين في رومانيا.

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وأوضحت الوزارة، عبر صفحتها على منصة فيسبوك، أنّ المنح مقدمة من وزارة الخارجية الرومانية لجميع البرامج الدراسية (البكالوريوس والماجستير والدكتوراه) للعام الجامعي 2022 / 2023، باستثناء تخصصات (الطب البشري، طب الاسنان، الصيدلة).



وبيّنت، أن الدراسة في برنامجي البكالوريوس والماجستير ستكون باللغة الرومانية فقط، وتكون الدراسة في برنامج الدكتوراه باللغة الرومانية أو أي لغة أجنبية تحددها الجامعة التي يقبل فيها الطالب.



ودعت الطلبة الراغبين بالاستفادة من هذه المنح تقديم الطلب وتحميل الوثائق المطلوبة من خلال الرابط التالي: (https://scholarships.studyinromania.gov.ro/)، مؤكدة أنه لن يتم النظر بأي طلب يقدم خارج الرابط.



وأكدت أن الموعد النهائي لتقديم الطلبات ينتهي في 15 آذار المقبل وفي حال قبول الطالب سيتم إبلاغه من خلال إرسال رسالة إلى البريد الإلكتروني الخاص بالطالب.



ونوهت إلى أنه للاطلاع على قائمة الجامعات الرومانية المعترف بها لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأردنية يمكن الدخول على الرابط التالي: https://rce.mohe.gov.jo/RecognizedUniversities

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