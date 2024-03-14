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الخميس، 14-03-2024 12:26 م

هام للطلبة .. الإفتاء الأردنية توضح حكم الإفطار في رمضان بسبب الامتحانات

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الوكيل الاخباري - أجابت دائرة الإفتاء العام الأردنية عن سؤال "هل يجوز الإفطار أيام الامتحانات بسبب الدراسة"؟

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وقالت الإفتاء في إجابتها المنشورة على موقعها الإلكتروني إنه " لا يجوز الإفطار بسبب الامتحانات وأن الصوم ركن من أركان الإسلام، فرضه الله على المسلمين".
وأضافت " أشار القرآن الكريم إلى الأعذار التي تبيح الفطر، قال الله تعالى: (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ) البقرة/ 184."


وتابعت "فلا يعد تقديم الامتحانات أثناء شهر رمضان عذراً مبيحا للفطر، فلا بد أن ينوي الطالب الصيام ويشرع فيه، ويجتهد في دراسته، فإن بلغ به الأمر أثناء النهار مشقة خارجة عن المعتاد أفطر حينها، سائلين الله عز وجل لطلابنا التوفيق والنجاح. والله تعالى أعلم ".


 




 

 


 

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