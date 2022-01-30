هام لموظفي القطاع الخاص بشان بلاغات تأخير الدوام و العطلة

الوكيل الاخباري - طالب رئيس النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة، خالد أبو مرجوب، الأحد، بضرورة شمول العاملين في منشآت القطاع الخاص ببلاغات الحكومة بشأن العطلة أو تأخير الدوام نتيجة الظروف الجوية، وبشكل صريح وإلزامي أسوة بالعاملين في مؤسسات الدولة والوزارات.

اضافة اعلان



وقال أبو مرجوب، في بيان، إن عدم سريان القرار على عاملي القطاع الخاص يعد انتقاصا من حقوقهم، ويشكل خطرا على سلامتهم، ما يتطلب إعادة النظر بقرارات العطلة والتأخير، مشيرا إلى حالة الإرباك التي تسود بين صفوف العمال بشأن تأخير الدوام.



و اضح ان وزارة العمل تقوم في كل مرة بتوضيح قرار الحكومة بالخصوص، وتستخدم عبارات غير ملزمة للقطاع الخاص، كأن تدعو أصحاب العمل للتعامل مع القرار، وذلك حسب طبيعة عمل المؤسسة، ومكان سكن العامل مضيفا أن ذلك يفتح المجال أمام إجبار العمال على الدوام رغم ظروف الطقس التي تشكل خطرا عليهم.



ودعا أبو مرجوب، أصحاب العمل في القطاع الخاص ممن تتطلب طبيعة أعمالهم عدم التوقف، إلى "الحفاظ على حقوق العمال وذلك بدفع بدل عمل إضافي عند إلزامهم بالدوام في أيام العطل التي تعلن عنها الحكومة، مع الأخذ بعين الاعتبار، عدم إجبارهم على الدوام عندما يشكل خطرا على سلاماتهم.



اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة