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الثلاثاء، 03-11-2020 10:46 ص

هام من إدارة السير حول الحظر الشامل

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الوكيل الإخباري - قال العقيد أنور الخرابشة القائم بأعمال مدير إدارة ترخيص السواقين والمركبات أنه سيتم ترحيل مواعيد الفحوصات النظرية والعملية التي تم تسجيلها يوم الثلاثاء المقبل الموافق العاشر من شهر تشرين الثاني الحالي والذي يصادف عطلة رسمية  وأيام الحظر الشامل التي تلي الانتخابات النيابية إلى ما بعدها وسيتم إبلاغ المتقدمين من خلال القسم المعني بالموعد الجديد.

وفيما يتعلق بالدور الإنساني الذي تقوم به الإدارة قال العقيد الخرابشة في تصريحات صحفية أنه وبتوجيهات من مدير الأمن العام تم اتخاذ كافة الإجراءات من اجل تذليل كافة العقبات التي تواجه المواطنين والتسهيل عليهم خاصة فئة المرضى وكبار السن مشيراً في هذا الإطار إلى مبادرة الترخيص المتنقل والتي تهدف الى تقديم خدمة الترخيص للمواطنين في المناطق النائية والبعيدة عن مراكز الترخيص وذلك لتوفير الوقت والجهد عليهم.

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وحول الحملة الشتوية على المركبات قال العقيد الخرابشة انه تم  إلحاق مجموعة من الفاحصين من الإدارة من اجل مساندة كافة الإدارات المعنية بالحملة من أجل التأكد من صلاحية المركبات.


 




 

 


 

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