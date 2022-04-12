الثلاثاء 12-04-2022
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هام من التعليم العالي حول طلبات التجسير

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الثلاثاء، 12-04-2022 05:24 م

هام من التعليم العالي حول طلبات التجسير

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الوكيل الإخباري - قال مدير وحدة تنسيق القبول الموحد والناطق الاعلامي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي مهند الخطيب اليوم الثلاثاء إن عملية تقديم طلبات التجسير في البرنامج العادي في الجامعات الرسمية تتم مرة واحدة فقط في شهر آب (8) من كل عام من خلال وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

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وبين الخطيب، أن الطلبة الذين يحق لهم تقديم طلبات للمنافسة على المقاعد المخصصة لطلبة التجسير في البرنامج العادي فهم الطلبة الخمسة بالمئة (5)% الأوائل في كل تخصص على مستوى المملكة في دورات الامتحان الشامل الثلاث (الشتوية والربيعية والصيفية ) للعام 2021 / 2022 والذين تعلنهم جامعة البلقاء التطبيقية قبل بدء عملية التقديم. 

 

واضاف ان من بينهم من لم يحالفهم الحظ بالقبول عن طريق القبول الموحد من الطلبة الأوائل أو من لم يكن من الطلبة الأوائل يوجد أمامهم خيار تقديم طلب للتجسير في البرنامج الموازي في الجامعات الرسمية أو تقديم طلب تجسير في الجامعات الخاصة وذلك وفقا لقائمة التخصصات المناظرة التي سيعتمدها مجلس التعليم العالي لهذا الغرض.

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