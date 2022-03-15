جامعات تُقرر تأخير بدء دوام يومي الأربعاء والخميس - أسماء "تحديث مستمر"

الوكيل الاخباري - بناءً على قرار رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة القاضي بتأخير بدء دوام جميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة والجامعات الرسمية والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة وأمانة عمان الكبرى والشركات المملوكة للحكومة، قرر رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مسّاد تأخير الدوام في الجامعة ليومي الأربعاء والخميس الموافقين 16 و 17 آذار الى الساعة العاشرة صباحاً بسبب الظروف الجوّية السائدة في المملكة.

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واستثنى مسّاد من القرار، الدوائر الإدارية التي تقتضي طبيعة عملها خلاف ذلك.

كما تقرر تأخير دوام الجامعة الهاشمية يومي الأربعاء والخميس 17/16 -3-2022 للطلبة والعاملين في الجامعة ليبدأ الساعة العاشرة صباحاً وينتهي عند الساعة الثالثة كالمعتاد.

وقرر رئيس جامعة آل البيت الأستاذ الدكتور هاني الضمور تحويل جميع المحاضرات الوجاهية لتصبح عن بعد ليومي الأربعاء والخميس حفاظا على سلامة الطلبة.

وقرر رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية الأستاذ الدكتور خالد السالم تأخير الدوام الرسمي للعاملين في الجامعة، ليومي غدٍ الأربعاء وبعد غدٍ الخميس، الموافق 16 و 17 آذار ، إلى الساعة العاشرة صباحاً، وذلك بسبب الظُّروف الجويَّة السائدة.



كما تقرر تعويض المحاضرة الأولى حسب برنامج سيعد لاحقا من خلال الكليات المعنية.

ونظراً للحالة الجوية السائدة وبناءً على قرار رئاسة الوزراء قرر رئيس جامعة الطفيلة التقنية الأستاذ الدكتور عمر نواف المعايطة تأخير دوام يوم الأربعاء وبعد غدٍ الخميس 16-17 /3 / 2022 لغاية الساعة العاشرة صباحاً(باستثناء من تقتضي طبيعة عملهم غير ذلك).



كما قرر التحول للتعليم عن بعد لكافة المحاضرات المقررة ليومي الأربعاء والخميس 16-17/ 3 /2022، وذلك حفاظاً على سلامة العاملين والطلبة.

وقرر أ.د. ساري حمدان رئيس جامعة عمان الأهلية بِدء الدوام ليوم غدٍ الأربعاء الموافق 16/03/2022 الساعة العاشرة صباحاً، نظراً للظروف الجوية السائدة.

كما قررت الجامعة الأمريكية في مادبا تأجيل دوام الطلبة والعاملين إلى الساعة العاشرة صباحاً ليومي الأربعاء والخميس المقبلين، على أن يتم تعويض المحاضرات ما قبل الساعة 10 يوم السبت الموافق 26-3-2022 وفي نفس الموعد.

كما عمم رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور مأمون عكروش بأن يكون دوام أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية ليوم الأربعاء من الساعة 10 صباحاً وحتى 4.30 مساء.

قرر رئيس جامعة جدارا الدكتور محمد طالب عبيدات تأخير الدوام الرسمي للعاملين والطلبة في الجامعة ليوم غدٍ الأربعاء الموافق 16 آذار ٢٠٢٢، إلى الساعة العاشرة صباحاً تماشيًا مع قرار رئيس الوزراء، وذلك بسبب الظُّروف الجويَّة السائدة.

على أن يقوم أعضاء هيئة التدريس بتعويض المحاضرة الأولى للطلبة حسب برنامج سيعد لاحقاً من خلال عمداء الكليات المعنية.





