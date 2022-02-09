توقعات بزيادة رواتب متقاعدي الضمان 4.70 دينار

الوكيل الإخباري - توقع الناطق باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي شامان المجالي، أن تصل الزيادة على الرواتب التقاعدية للعام الحالي 4.70 دينار.

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قال المجالي، إن 133 ألف متقاعد ومتقاعدة ممن تقل رواتبهم الشهرية عن 350 دينارا استفادوا من إعادة النظر بآلية احتساب الزيادة على الرواتب.