توقعات بزيادة رواتب متقاعدي الضمان 4.70 دينار

الوكيل الإخباري - توقع الناطق باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي شامان المجالي، أن تصل الزيادة على الرواتب التقاعدية للعام الحالي 4.70 دينار.
قال المجالي، إن 133 ألف متقاعد ومتقاعدة ممن تقل رواتبهم الشهرية عن 350 دينارا استفادوا من إعادة النظر بآلية احتساب الزيادة على الرواتب.
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ومن المقرر أن تصرف الزيادة السنوية في ايار المقبل، حيث ستخضع الزيادة وفقا لمقدار معدلات التضخم التي وصلت إلى 1.7% في نهاية 2021. المملكة
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