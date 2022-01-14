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الجمعة، 14-01-2022 09:33 م

"الوطني لمكافحة الأوبئة" يكشف أعراض المصابين بمتحور أوميكرون في الأردن

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الوكيل الإخباري - كشفت رئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة، رائدة قطب، الجمعة، عن دراسة شملت 955 مصابا بمتحور أوميكرون في الأردن، خلصت إلى أن أعراض الإصابة بالمتحور بين خفيفة ومتوسطة.

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وقالت قطب، في تصريحات لـ "التلفزيون الأردني" اليوم الجمعة، عبر برنامج ستون دقيقة، إن نصف المصابين بأوميكرون الذين تلقوا الجرعة المعززة لم تظهر عليهم أعراض والنصف الآخر عانوا من أعراض خفيفة".


واوضحت ان حالتان فقط من ضمن المصابين بأوميكرون الذين شملتهم الدراسة دخلتا إلى المستشفى.


ولفتت قطب، إلى أن 1% من المصابين بأوميكرون الذين شملتهم الدراسة فقدوا حاسة الشم بعكس المتحورات السابقة.

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