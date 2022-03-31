الخميس 31-03-2022
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الخميس، 31-03-2022 10:38 ص

هام من شركات الكهرباء للمشتركين في كافة المناطق

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الوكيل الإخباري - أعلنت شركات توزيع الكهرباء في المملكة (الكهرباء الأردنية، كهرباء إربد، توزيع الكهرباء) عن استعدادها لتقديم المساعدة لمشتركيها للتسجيل على منصة دعم الكهرباء.

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وقالت الشركات الثلاث إنها ستستقبل المشتركين في مراكز خدمات المشتركين التابعة لها لإتمام عملية التسجيل عبر الموقع الإلكتروني kahraba.gov.jo، مؤكدة بدء تطبيق التعرفة الجديدة وايقاف العمل بالتعرفة الحالية يوم غد الجمعة.


وأعلنت شركة الكهرباء الأردنية عن مراكز خدماتها لاستقبال مشتركيها اعتبارا من اليوم الخميس وهي: مركز خدمات المشتركين - مبنى الإدارة الرئيسية - شارع مكة، مركز خدمات المشتركين - أبو علندا، مركز خدمات المشتركين - طبربور، مركز خدمات المشتركين -عين الباشا، مركز خدمات المشتركين - الزرقاء - الرئيسية، مركز خدمات المشتركين - الزرقاء الجديدة، مركز خدمات المشتركين - مأدبا، مركز خدمات المشتركين - السلط.


وأعلنت شركة كهرباء إربد عن فتح فروعها الرئيسية ضمن مناطق امتيازها في إربد وجرش وعجلون والمفرق وألوية الرمثا وبني كنانة والكورة يوم السبت المقبل، لخدمة المشتركين الذين لم تمكنهم ظروفهم من التسجيل على منصة دعم الكهرباء للاستفادة من التعرفة الكهربائية المدعومة.


ودعت الشركة، مشتركيها الذين لم تمكنهم ظروفهم من التسجيل أو ممن واجهتهم أي مشكلة فنية أو تكنولوجية، إلى مراجعة مكاتب وفروع الشركة السبت المقبل، من الساعة العاشرة صباحاً ولغاية الثالثة بعد الظهر، لمساعدتهم على التسجيل للاستفادة من التعرفة الكهربائية المدعومة.


وأشارت إلى إمكانية استفسار المواطنين عن كيفية التسجيل ومدى الاستفادة من دعم التعرفة عبر التواصل مع مركز اتصال الشركة على الأرقام، (027201500/ 027201555/ 027201830).


ودعت شركة توزيع الكهرباء مشتركيها من غير المسجلين على منصة دعم الكهرباء والراغبين بالتسجيل لمراجعتها يوم السبت المقبل لمساعدتهم في التسجيل على المنصة.

 

وأعلنت الشركة ان جميع مكاتبها في مناطق امتيازها بمحافظات الكرك والطفيلة ومعان والعقبة ومنطقتي وادي الأردن والشرقية ستعمل يوم السبت بشكل معتاد.

 




 

 


 

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