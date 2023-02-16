هام من وزارة العمل بشأن "الأوفر تايم"

الوكيل الاخباري- أكدت وزارة العمل أنه يحظر على صاحب العمل تشغيل العامل أكثر من ساعات العمل اليومية أو الاسبوعية دون موافقة العامل الا في الحالات المقررة ضمن القانون. اضافة اعلان





وأشارت وزارة العمل في منشور عبر "فيسبوك" إلى أن العامل يتقاضى أجر عن ساعات العمل الاضافية وفق احكام القانون، وخلاف ذلك يعتبر من مؤشرات جرم الاتجار بالبشر ( العمل الجبري).



جاء ذلك ضمن الحملة التوعوية بالحقوق العمالية بموجب قانون العمل وقانون الضمان الإجتماعي تحت شعار (واعي/ة) التي أطلقتها وزارة العمل مع منظمة العمل الدولية واللجنة الاردنية لانصاف الأجور.

