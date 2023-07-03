إنقاذ شخص سقط ببئر ماء فارغة بإربد

الوكيل الاخباري - انقذ فريق من كوادر مديرية دفاع مدني شرق اربد اليوم الاثنين، شخصاً تعرض للسقوط في بئر ماء فارغة بعمق 6 أمتار بمنطقة المنصورة بلواء بني كنانة شمالي اربد.



وقال مدير دفاع مدني شرق اربد العقيد أحمد المشاقبة، إن كوادر الدفاع المدني تمكنت باحترافية وباستخدام الأدوات الخاصة من إخراج الشخص المصاب وتقديم الإسعافات الأولية له ونقله الى مستشفى اليرموك الحكومي قبل ان يتم تحويله لاحقا الى مستشفى الأميرة بسمة التعليمي لحاجته الى تدخل جراحي وحالته العامة متوسطة.

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