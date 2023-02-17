هكذا ردت هالة زواتي على مُغرد سألها عن "قنينة النفط"

الوكيل الإخباري - ردت وزير الطاقة والثروة المعدنية السابقة المهندسة هالة الزواتي على مغرد بموقع "تويتر" سالها عن زجاجة النفط التي أهدتها إلى رئيس الوزراء بشر الخصاونة، خلال تدشين مرحلة جديدة لتأهيل حقل حمزة النفطي.

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وقالت زواتي في ردها على سؤال :" شو صار معاليكي بقنينة النفط؟" لتجيب :" اخ محمد .. قنينه النفط كانت افتتاح لاعادة تأهيل حقل حمزة عام ٢٠٢١ وتم بعدها وخلال العام ٢٠٢١ انتاج ١٠٥ الاف برميل نفط من الحقل بعد ان كان انتاجه حوالي 2000 برميل فقط بالسنه .. وان شاء الله في ازدياد في عام ٢٠٢٢… وهذا واضح في التقارير السنوية لوزارة الطاقة.



