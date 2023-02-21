هل تصيب الحمى القلاعية القطط والكلاب ؟ .. طبيب بيطري يوضح

الوكيل الإخباري - ليلى القرشي



أكد الطبيب البيطري ورئيس قسم صحي في أمانة عمان الدكتور حسين جبر أن الحمى القلاعية هو مرض فيروسي يتسبب بفقدان الشهية وتقرحات في اللسان واللثة لدى المجترات .

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وقال في حديثه لـ " الوكيل الإخباري " أن اعراض هذا المرض تتمثل بـعدم القدرة على الاكل والمضغ ، العرج على نفس الرجل المصابة ، تقرحات في مكان الاضلاف وان فترة الحضانة من اسبوعين إلى 21 يوم تقريبا وحسب مناعة جسم الحيوان المصاب .



وأكد جبر انه يصيب الحيوانات الماشية المجترة فقط " كالبقر والماعز والخراف " بعيداً عن الكلاب والقطط .



اما حول احتمالية تأثيرة على اللحوم والألبان ، قال جبر أنه قد يوثر على اللحوم من ناحية الجودة ومن المتعارف انه يتم القضاء على هذا الفيروس خلال الطهي .



وكانت قد أكدت وزارة الزراعة الأردنية ببيان لها أن هذا المرض لا ينتقل للإنسان ولا يشكل أي خطورة من خلال اللحوم والألبان .