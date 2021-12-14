هل يستبدل التمور والحليب باللبن والجميد؟ عمر كمال يصل إلى الأردن - فيديو

الوكيل الاخباري - أعلن مطرب المهرجانات المصري عمر كمال عن وصوله إلى الأردن اليوم الثلاثاء، دون تحديد سبب زيارته.



ونشر عمر كمال صورته من داخل الطائرة قائلاً :"صباح الخير والرزق.. توكلت على الله إلى الأردن"، وكتب عمر كمال على صفحته انه مسافر الى "الجبيهة" في الأردن.



ثم الحق كمال على صفحته مقطع فيديو لمشاهد في الاردن ووصوله الى الفندق .



وكان نقيب الموسيقيين المصريين الفنان هاني شاكر أوقف عمر كمال عن الغناء بسبب ما وصفه بألفاظ نابية خلال حفلات غنائية أقامها الأخير في مصر وعدة دول عربية.



وقررت نقابة المهن الموسيقية إحالة عمر كمال للتحقيق، بدعوى الإساءة لبلاده خلال حفليه الأخيرين في موسم الرياض، حينما استبدل عبارة "خمور وحشيش" بـ "واشرب تمور وحليب" في أغنيته الرائجة والمثيرة للجدل "بنت الجيران".



وتندر أردنيون على مواقع التواصل الاجتماعي على ذلك بالقول" هل يستبدل عمر كمال كلمات اغنيته في الاردن "واشرب لبن وجميد"؟

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