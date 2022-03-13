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الأحد، 13-03-2022 04:56 م

الصحة: انخفاض إصابات كورونا 36% والوفيات 21% بالأسبوع العاشر

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الوكيل الإخباري - قال مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الصحة ومسؤول ملف كورونا، الدكتور عادل البلبيسي، إن الأسبوع الوبائي العاشر لعام 2022 والممتد من 5 إلى 11 آذار الحالي سجل 25502 إصابة بفيروس كورونا، مقارنة مع 39979 إصابة للأسبوع الوبائي التاسع و بانخفاض حوالي 36 بالمئة.

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وأضاف الدكتور البلبيسي، اليوم الأحد، أنه سجل في الأسبوع العاشر 77 وفاة مقارنة مع 97 وفاة خلال الأسبوع الوبائي التاسع الماضي وبنسبة انخفاض 21 بالمئة.

 

ولفت إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابية انخفضت بنسبة 41 بالمئة، حيث بلغ عدد فحوصات الـ"بي سي آر" التي تم إجراؤها خلال الأسبوع العاشر 115826 فحصا، مقارنة مع 196406 فحوصات، مشيرا إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابية في الأسبوع العاشر 22 بالمئة مقارنة مع 20.4 بالمئة خلال الأسبوع الوبائي التاسع وبارتفاع حوالي 8 بالمئة.


وبلغ عدد الحالات التي تتلقى العلاج حالياً في المستشفيات 421 مقارنة مع 603 خلال الأسبوع التاسع وبنسبة انخفاض حوالي 30 بالمئة.


وحول الحالات النشطة في الأسبوع العاشر، قال البلبيسي إن عدد الحالات النشطة بلغت 18954 حالة، مقارنة مع 67959 حالة خلال الأسبوع التاسع، و بانخفاض حوالي 72 بالمئة، مبينا أن السبب يعود إلى بدء احتساب فترة العزل 5 أيام اعتباراً من بداية الشهر الحالي.


وبين أن نسبة الإصابات بين الفئة العمرية من 10 إلى 17 عاما 19 بالمئة، مقارنة مع 26 بالمئة، خلال الأسبوع السابق، أما نسبة الإصابات بين الفئة العمرية من 6 إلى 9 أعوام 4 بالمئة مقارنة مع 8 بالمئة خلال الأسبوع السابق.


وحول برنامج التطعيم الوطني، أوضح البلبيسي أن عدد الجرعات التي تم إعطاؤها خلال الأسبوع العاشر بلغت 17302 للجرعة الأولى، والجرعة الثانية 22917، أما الجرعة الثالثة 25174، بمجموع 65393 مقارنة مع 76523 خلال الأسبوع التاسع، وبنسبة انخفاض حوالي 15 بالمئة.


ووصل المجموع الكلي للجرعة الأولى 4712607 وبنسبة 73 بالمئة من الفئة المستهدفة 18 عاما فما فوق، أما المجموع الكلي للجرعة الثانية 4411031 وبنسبة 69 بالمئة من الفئة المستهدفة 18 عاما فما فوق. 

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