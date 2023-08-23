هل يعاقب الاردنيون على منشوراتهم القديمة بعد تطبيق قانون الجرائم الالكترونية ؟

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - بعد ان صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على مشروع قانون الجرائم الالكترونية ، ووفقاً للعرف الدستوري، فإن هذا القانون سوف يدخل حيز التنفيذ ويكون معمول به بعد 30 يوماً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

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بدوره نفى أستاذ القانون الدستوري في الجامعة الأردنية، الدكتور ليث نصراوين،ما يتم تداوله عبر مواقع تواصل الاجتماعي حول تطبيق القانون بأثر رجعي .



وفي تصريح خاص لموقع الوكيل الاخباري قال نصراوين : " ان القانون لا يسري بأثر رجعي وان العقاب يكون دائماً وفقاً للقانون الجديد بعد دخوله حيز التنفيذ " .



وغلظ مشروع قانون الجرائم الالكترونية العقوبات، إذ جرى منح القضاء إمكانية إصدار الحكم بالحبس أو الغرامة أو بكلتا العقوبتين.



وجاءت العقوبة في المادة 16 المختصة بجرم اغتيال الشخصية فرض غرامة مقدارها 20 ألف دينار أردني بعد أن كانت 50 ألف دينار أردني .



كما نصت المادة 15 على الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر أو دفع غرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تزيد على 20 ألف دينار، لكل من نشر أو أعاد نشر قصدا أخبارا كاذبة في الفضاء الإلكتروني تستهدف الأمن الوطني والسلم المجتمعي أو ذم أو قدح أو تحقير أي شخص.