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الثلاثاء، 01-08-2023 07:43 م

صدور إرادات ملكية سامية

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الوكيل الإخباري - صدرت الإرادة الملكية السامية بالمصادقة على نظام معدّل لنظام صندوق التَّكافل الاجتماعي للقضاة الشَّرعيين وأعوان القضاء الشَّرعي لسنة 2023، وذلك لتوحيد آليَّة الصَّرف لأعوان القضاء الشَّرعي؛ بما يتوافق والأسس المتَّخذة لأعوان القضاء النِّظامي، ولمعالجة أسس الصَّرف لمشتركي الصُّندوق من القضاة وأعوان القضاء الشَّرعي في المرَّة الأولى الذين يُعيَّنون خلال السَّنة الماليَّة للصُّندوق.

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كما صدرت الإرادة الملكية السامية بالمصادقة على نظامين معدّلين لنظام الخدمة القضائيَّة للقضاة الشَّرعيين لسنة 2023م، ونظام مكافأة نهاية الخدمة لموظَّفي دائرة قاضي القضاة والمحاكم الشَّرعية العاملين في القدس الشَّريف لسنة 2023م، لغايات معالجة موضوع الحقوق الماليَّة للقُضاة الشَّرعيين والموظَّفين العاملين في دائرة قاضي القُضاة والمحاكم الشَّرعيَّة في القدس الشَّريف عند انتهاء خدماتهم؛ وذلك نظراً لخصوصيَّة عملهم ومكانته، ولتجنُّب أي نزاعات قضائيَّة حقوقيَّة.


وجرى نشر الأنظمة في الجريدة الرسمية بالعدد رقم (5873) الصادر اليوم الثلاثاء.

 




 

 


 

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