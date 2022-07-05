هيئة الاتصالات تحذر المواطنين من رسائل دولية على الواتس آب

الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات

أكدت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، اليوم الثلاثاء ورود شكاوى حول وصول العديد من المشتركين رسائل من جهات خارجية على تطبيق الواتساب.





وقالت الهيئة لـ "الوكيل الإخباري" إن الرسائل الواردة إلى تطبيقات التراسل الفوري مثل الواتساب وغيرها من أية مصادر مجهولة وخصوصا من أرقام دولية تعتبر رسائل اقتحاميه واحتيالية، واذ تنصح الهيئة بهذا الصدد حجب الارقام التي ترسل هذه الرسائل وعدم التجاوب معها أو الرد عليها بتاتاً.





وأضافت أن دور الهيئة يكمن في اصدارها بشكل مستمر رسائل توعية على موقعها الإلكتروني بالإضافة إلى منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لتنبيه المستفيدين لأخذ الحيطة والحذر من وسائل الاحتيال المالي وسرقة البيانات والمعلومات، حيث قامت الهيئة بالتوعية بضرورة عدم التجاوب مع الرسائل النصية القصيرة أو البريد الإلكتروني أو أي من المكالمات الدولية أو تلك التي تصل عبر تطبيقات التراسل الفوري المختلفة ومنها على سبيل المثال لا الحصر (Whatsapp) من قبل جهات مجهولة المصدر غير معلومة لدى المستفيد والتي تتضمن وعوداً بالربح أو مكافئات مالية وهمية أو طلب المساعدة الإنسانية أو الإفصاح عن معلومات بنكية أو شخصية.





وكان قد وصل "الوكيل الاخباري" شكاوى من مواطنين بشأن استقبالهم رسائل من أرقام خارجية تدعي حصولهم على مبلغ من المال.

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