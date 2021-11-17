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الأربعاء، 17-11-2021 03:19 م

هيئة الاتصالات تطلق نظام أتمتة إدارة الأرقام

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الوكيل الإخباري- أطلقت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، اليوم الأربعاء، نظام أتمتة إدارة الأرقام وبشكل تجريبي، حتى نهاية العام الحالي.

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وبحسب بيان للهيئة، يهدف النظام إلى تمكين الشركات ذات العلاقة من تقديم طلبات حجز وتخصيص السعات الرقمية و/أو تجديدها، ومتابعة الطلبات المقدمة، وتسديد المطالبات المالية الخاصة بها من خلال النظام الإلكتروني "إي فواتيركم" لتسديد الفواتير المعتمد من قبل البنك المركزي الأردني أو من خلال آلية الدفع الاعتيادية القائمة حاليا لدى الهيئة، كما يتيح النظام إمكانية الاطلاع على السجل الوطني للأرقام والأرقام المخصصة للشركات.

 

وأشار البيان إلى أن إطلاق النظام يأتي ضمن سعي الهيئة الدائم نحو التحول الرقمي وأتمتة خدماتها إلكترونيا، والذي يساعد المستفيدين من الخدمة على تقليل الوقت بالحصول على المعلومات ورفد الإدارة بالتقارير الإلكترونية وتمكين الشركات من الدخول إلكترونيا على موقع الهيئة وتعبئة بياناتهم بشكل أكثر ملائمة ومرونة، فضلا عن إمكانية حفظ البيانات إلكترونيا لعدة سنوات.

 

وقامت الهيئة، في وقت سابق، بإعلام الشركات عن إنشاء النظام الإلكتروني لإدارة الأرقام، منوهة إلى استعدادها لتلقي أي استفسار أو ملاحظة بخصوص النظام وآلية عمله ليصار إلى تعبئة البيانات المطلوبة من خلال النظام.

 

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